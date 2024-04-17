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С Туктамышевой слетели штаны во время прыжка на шоу Тутберидзе

Туктамышева раньше времени «потеряла» штаны во время прыжка на шоу Тутберидзе
Туктамышева выступает в шоу под песни Рианны — выходит на лед в красном костюме, а потом снимает куртку и штаны, оставаясь в топе и шортах. Момент со слетевшими случайно штанами фигуристка назвала «самым эффектным переодеванием»
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

С чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой во время показательного выступления на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Владивостоке слетели штаны.

«Самое эффектное переодевание в вашей жизни», — прокомментировала фигуристка эпизод в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

В шоу Туктамышева выступает с номером под песни Рианны — сначала она катается на льду в красном костюме (который напоминает комбинезон певицы на Супербоуле), а потом снимает по очереди куртку и штаны и остается в топе и черных шортах.

В этот раз Туктамышева сразу сорвала слетевшие во время прыжка штаны и продолжила номер.

Туктамышевой 27 лет. В октябре она приостановила спортивную карьеру и выступает в шоу.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Елизавета Туктамышева
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