С Туктамышевой слетели штаны во время прыжка на шоу Тутберидзе
С чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой во время показательного выступления на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» во Владивостоке слетели штаны.
«Самое эффектное переодевание в вашей жизни», — прокомментировала фигуристка эпизод в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
В шоу Туктамышева выступает с номером под песни Рианны — сначала она катается на льду в красном костюме (который напоминает комбинезон певицы на Супербоуле), а потом снимает по очереди куртку и штаны и остается в топе и черных шортах.
В этот раз Туктамышева сразу сорвала слетевшие во время прыжка штаны и продолжила номер.
Туктамышевой 27 лет. В октябре она приостановила спортивную карьеру и выступает в шоу.
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