Потапова победила Самсонову на старте крупного турнира в Штутгарте
Россиянка Анастасия Потапова победила соотечественницу Людмилу Самсонову и вышла во второй круг турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) с призовым фондом более $800 тыс.
Потапова, 36-я ракетка мира, обыграла Самсонову (17-я) со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2,5 часа.
Потапова стала второй россиянкой после Вероники Кудерметовой, которая вышла в 1/8 финала турнира.
Следующей соперницей Потаповой будет чешка Маркета Вондроушова (8), а Кудерметова встретится с выступающей за Казахстан Еленой Рыбакиной (4).
Самсонова вылетела на старте третьего турнира подряд.
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