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Потапова победила Самсонову на старте крупного турнира в Штутгарте

Потапова победила Самсонову на старте крупного турнира WTA в Штутгарте
Анастасия Потапова обыграла третью ракетку России в трех сетах и за выход в четвертьфинал сыграет с Маркетой Вондроушовой. Людмила Самсонова проиграла на старте третьего турнира подряд
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Россиянка Анастасия Потапова победила соотечественницу Людмилу Самсонову и вышла во второй круг турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) с призовым фондом более $800 тыс.

Потапова, 36-я ракетка мира, обыграла Самсонову (17-я) со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2,5 часа.

Потапова стала второй россиянкой после Вероники Кудерметовой, которая вышла в 1/8 финала турнира.

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Следующей соперницей Потаповой будет чешка Маркета Вондроушова (8), а Кудерметова встретится с выступающей за Казахстан Еленой Рыбакиной (4).

Самсонова вылетела на старте третьего турнира подряд.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Анастасия Потапова Людмила Самсонова
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