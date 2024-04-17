Ромарио возобновил футбольную карьеру в 58 лет, чтобы сыграть с сыном
Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии 58-летний Ромарио зарегистрировал себя в качестве игрока клуба «Америка» (Рио-де-Жанейро), президентом которого он является. Об этом пишет ESPN.
Бывший нападающий провел последний официальный матч в карьере в 2009-м за «Америку», любимый клуб своего отца. В том же году он стал президентом клуба, в 2010-м его избрали в нижнюю палату национального конгресса, а в 2014-м — сенатором.
Его сын, 30-летний форвард Ромариньо, недавно перешел в «Америку».
Ромарио заявил, что не планирует полноценно участвовать в чемпионате (второй дивизион штата Кариока), а «лучше проведет несколько матчей за команду своего сердца и осуществит еще одну мечту, играя вместе со своим сыном».
Ромарио был признан лучшим игроком победного ЧМ-1994 и в том же году — лучшим футболистом года по версии ФИФА. На его счету также Кубок конфедераций (1997), два Кубка Америки (1989, 1997) и серебро Олимпиады-1988, где он стал лучшим бомбардиром. Всего он отыграл за основную сборную 71 матч и забил 55 голов, а на Олимпиаде забил семь голов в шести играх.
На клубном уровне Ромарио запомнился выступлениями за «Васко да Гама», ПСВ и «Барселону».
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