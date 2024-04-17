 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Ромарио возобновил футбольную карьеру в 58 лет, чтобы сыграть с сыном

Ромарио возобновил карьеру в 58 лет в «Америке», чтобы сыграть с сыном
Ромарио заявил, что хочет сыграть несколько матчей за «команду своего сердца» вместе с сыном, который недавно перешел в «Америку» (Рио-де-Жанейро)
Ромарио
Ромарио (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии 58-летний Ромарио зарегистрировал себя в качестве игрока клуба «Америка» (Рио-де-Жанейро), президентом которого он является. Об этом пишет ESPN.

Бывший нападающий провел последний официальный матч в карьере в 2009-м за «Америку», любимый клуб своего отца. В том же году он стал президентом клуба, в 2010-м его избрали в нижнюю палату национального конгресса, а в 2014-м — сенатором.

Его сын, 30-летний форвард Ромариньо, недавно перешел в «Америку».

Ромарио заявил, что не планирует полноценно участвовать в чемпионате (второй дивизион штата Кариока), а «лучше проведет несколько матчей за команду своего сердца и осуществит еще одну мечту, играя вместе со своим сыном».

Лионель Месси рассказал, когда завершит карьеру
Спорт
Лионель Месси

Ромарио был признан лучшим игроком победного ЧМ-1994 и в том же году — лучшим футболистом года по версии ФИФА. На его счету также Кубок конфедераций (1997), два Кубка Америки (1989, 1997) и серебро Олимпиады-1988, где он стал лучшим бомбардиром. Всего он отыграл за основную сборную 71 матч и забил 55 голов, а на Олимпиаде забил семь голов в шести играх.

На клубном уровне Ромарио запомнился выступлениями за «Васко да Гама», ПСВ и «Барселону».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Сборная Бразилии по футболу Бразилия
Материалы по теме
Шестикратный участник Матча звезд НБА завершил карьеру в 35 лет
Спорт
Роман Павлюченко начал тренерскую карьеру
Спорт
Чемпионка мира по волейболу Кошелева объявила о завершении карьеры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14) Инвестиции, 16 апр, 16:41 Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49) Инвестиции, 16 апр, 16:41
В Курганской области ограничили движение грузовиков по трассе «Иртыш» Общество, 16:34
Мужа экс-главы «Новой Голландии» внесли в реестр экстремистов Политика, 16:33
Вторая ракетка России проиграла на старте крупного турнира в Штутгарте Спорт, 16:30
Акции аdidas прибавили 8,5% на фоне роста прибыли и улучшения прогнозов Инвестиции, 16:24
«Ан-Наср» не смог оспорить дисквалификацию Роналду на два матча Спорт, 16:17
Посадивший самолет «Уральских авиалиний» в сибирское поле пилот уволился Бизнес, 16:09
ФСБ задержала двух жителей Томской области за финансирование ВСУ Политика, 16:05
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Суд в Москве оштрафовал сервисы Twitch и Pinterest на 1 млн руб. Общество, 16:02
Туроператоры спрогнозировали, когда наладится график рейсов в Дубай Общество, 16:00
В Перми умер мужчина из-за загоревшегося мобильного телефона Общество, 15:53
Инструменты для эффективной работы в команде: фишки от опытного продакта Pro, 15:50
Цена «квадрата» элитного жилья в Москве достигла максимума с 2007 года Недвижимость, 15:50
МИД ответил на данные о «секретном документе» о внешней политике России Политика, 15:39
Bloomberg сообщил об уходе из Африки крупных транснациональных компаний Бизнес, 15:34