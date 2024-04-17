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Цзю заявил, что ему грустно из-за решения провести бой Бивол — Бетербиев

Костя Цзю: я очень не хотел, чтобы бой Бивол — Бетербиев состоялся
Бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе пройдет 1 июня в Эр-Рияде. На кону будет титул WBA (Super) Бивола и три пояса Бетербиева. Костя Цзю считает неправильным выходить на ринг против соотечественника
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Andrew Boyers / Reuters)

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю заявил Sport24, что есть «доля грусти» в решении промоутеров все же провести объединительный бой между непобежденными российскими чемпионами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Поединок пройдет 1 июня в Эр-Рияде. Биволу принадлежит пояс суперчемпиона WBA, Бетербиеву — титулы WBC, WBO и IBF.

«Я очень не хотел, чтобы этот бой состоялся. Я в свое время пообещал себе, что не буду драться ни с кем из наших. И у меня получилось это сделать. Но там была другая ситуация, мне никто и не попадался, никто не доходил до этого уровня», — сказал Цзю.

По его словам, шансы обоих боксеров равны и исход будет зависеть от подготовки. «Этот поединок можно назвать и противостоянием стилей, боксеры все же абсолютно разные», — добавил Цзю.

Бивол и Бетербиев провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
Спорт
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (слева направо)

Сам Цзю ранее говорил, что не позволит своим сыновьям Тиму и Никите выйти на ринг друг против друга, а также выступил против их боев против соперников из России.

Бетербиев выиграл 20 из 20 боев, Бивол также избежал поражений в карьере, победив в 22 поединках.

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Анна Сатдинова
бокс Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
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