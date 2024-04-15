 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бивол и Бетербиев провели дуэль взглядов перед чемпионским боем

Бивол и Бетербиев провели дуэль взглядов на презентации титульного боя
В Лондоне прошла официальная пресс-конференция к бою, который состоится 1 июня в Эр-Рияде. Дмитрию Биволу принадлежит пояс WBA Super, Артуру Бетербиеву — титулы WBC, WBO и IBF. Оба боксера еще ни разу не проиграли
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (слева направо)
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (слева направо) (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели дуэль взглядов на презентации предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Пресс-конференция с участием боксеров состоялась в Лондоне в понедельник.

Видео: Top Rank Boxing

Поединок пройдет 1 июня в Эр-Рияде.

Биволу принадлежит пояс суперчемпиона по версии WBA, Бетербиеву — титулы WBC, IBF и WBO.

Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за слова о Кадырове
Спорт
Артур Бетербиев

На счету 39-летнего Бетербиева победы во всех 20 боях на профессиональном ринге. 33-летний Бивол также выиграл все свои 22 боя.

Ранее глава WBC Маурисио Сулейман заявлял, что не допустит объединительного боя Бивола с Бетербиевым, пока продолжается конфликт на Украине. Также WBC объявлял, что не разрешит поставить свой пояс на кон в бою Бивола и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, если они договорятся об изменении весовой категории для реванша.

При этом глава WBC считает Бетербиева канадским боксером, поскольку он имеет гражданство этой страны и давно там живет. Сам уроженец дагестанского Хасавюрта с 2022 года проводил бои под флагом Канады, признавая, что это «вынужденно».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
Материалы по теме
Два российских боксера усмирили дебошира на рейсе из Эфиопии в Москву
Спорт
Российские боксеры отказались от участия в Олимпиаде без флага
Спорт
Российский боксер в бою за чемпионский титул проиграл впервые в карьере
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 16:28
США внесли 10 человек и 12 компаний в санкционный список по Белоруссии Политика, 22:48
Зеленский пообещал сделать выводы из ударов по объектам энергетики Политика, 22:46
Reuters узнал о срыве сделки России, Украины и Турции по Черному морю Политика, 22:37
Сможет ли Казахстан стать посредником между Арменией и Азербайджаном Политика, 22:15
Кабмин поддержал проект о сроке за порчу имущества из расовой ненависти Политика, 21:58
Глава МЧС прибыл в Курганскую область из-за сложной ситуации с паводком Общество, 21:57
Бивол и Бетербиев провели дуэль взглядов перед чемпионским боем Спорт, 21:54
Скидки исчезнут сегодня
До −76% на подписку РБК Pro и опции
За скидкой
Клуб Юрана во втором матче подряд потерял игрока из-за разрыва «крестов» Спорт, 21:50
В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах Политика, 21:36
Подросток-зацепер приехал из Москвы в Петербург на «Сапсане» Общество, 21:30
США ввели санкции на металлы. Что будет с акциями «Русала» и «Норникеля» Инвестиции, 21:30
Оренбургский губернатор назвал сроки пика паводка в Илеке Общество, 21:29
В суд поступило дело в отношении разработчика суперкомпьютеров Абрамова Политика, 21:18
Умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин Политика, 21:03