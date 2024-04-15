Бивол и Бетербиев провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели дуэль взглядов на презентации предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Пресс-конференция с участием боксеров состоялась в Лондоне в понедельник.
Поединок пройдет 1 июня в Эр-Рияде.
Биволу принадлежит пояс суперчемпиона по версии WBA, Бетербиеву — титулы WBC, IBF и WBO.
На счету 39-летнего Бетербиева победы во всех 20 боях на профессиональном ринге. 33-летний Бивол также выиграл все свои 22 боя.
Ранее глава WBC Маурисио Сулейман заявлял, что не допустит объединительного боя Бивола с Бетербиевым, пока продолжается конфликт на Украине. Также WBC объявлял, что не разрешит поставить свой пояс на кон в бою Бивола и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, если они договорятся об изменении весовой категории для реванша.
При этом глава WBC считает Бетербиева канадским боксером, поскольку он имеет гражданство этой страны и давно там живет. Сам уроженец дагестанского Хасавюрта с 2022 года проводил бои под флагом Канады, признавая, что это «вынужденно».
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