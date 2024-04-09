 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Роналду замахнулся кулаком на судью после удаления в матче Суперкубка

Роналду замахнулся кулаком на судью после удаления в матче Суперкубка
Криштиану Роналду был удален с поля в концовке матча за Суперкубок после того, как ударил локтем в лицо соперника
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Reuters)

«Аль-Хиляль» обыграл «Ан-Наср» в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе «Аль-Хиляля» голы забили Салем аль-Давсари (61-я минута) и Малком (72). У «Ан-Насра» забил Садио Мане (90+9).

На 86-й минуте нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил красную карточку за то, что ударил локтем в соперника. Роналду не согласился с удалением, после чего португалец замахнулся на арбитра кулаком. Уходя с поля, нападающий демонстративно аплодировал судье.

Всего в этом сезоне на счету 39-летнего Роналду 36 голов и 12 передач в 37 матчах за «Ан-Наср» во всех турнирах. Контракт 39-летнего португальца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В финале Суперкубка 11 апреля «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Иттихадом», который в полуфинале обыграл «Аль-Вехду» (2:1).

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Футбол Саудовская Аравия ФК Аль-Хиляль Ан-Наср Криштиану Роналду
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
Материалы по теме
Роналду признали игроком месяца в Саудовской Аравии
Спорт
Роналду стал третьим в топ-50 самых богатых спортсменов в истории
Спорт
Роналду пожелал удачи российскому претенденту на титул чемпиона WBA
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
СК завел уголовное дело после гибели детей в пожаре в Воскресенске Общество, 09:39
Китайские банки массово замораживают платежи россиян. Как быть поставщику Pro, 09:35
Роналду замахнулся кулаком на судью после удаления в матче Суперкубка Спорт, 09:26
Курганский губернатор призвал жителей Звериноголовского эвакуироваться Общество, 09:21
Рост цен на новостройки в крупных городах России почти остановился Недвижимость, 09:20
В Оренбурге включили сирены и призвали эвакуироваться из-за паводка Общество, 09:17
Лавров раскрыл планы по встречам Путина и Си Цзиньпина в 2024 году Политика, 09:11
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Цифровизация без Саддама Хусейна: как новые технологии приходят в Ирак Pro, 09:03
Инвесторы попросили ЦБ проверить рейтинги АКРА по бондам Белоруссии Финансы, 09:00
К экс-чиновникам Минкультуры подали иск на ₽20 млн за хищения на Соловках Общество, 08:59
FT узнала о «перестраховке» тайваньского бизнеса на случай атаки Китая Политика, 08:48
Как понять, что пришла пора заменить главного бухгалтера, — пять сигналов Pro, 08:43
В НХЛ повторили снайперский рекорд Овечкина в ХХI веке Спорт, 08:41
В Думе предложили полностью запретить продажу вейпов в России Общество, 08:36