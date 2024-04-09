Роналду замахнулся кулаком на судью после удаления в матче Суперкубка

Роналду замахнулся кулаком на судью после удаления в матче Суперкубка

Криштиану Роналду был удален с поля в концовке матча за Суперкубок после того, как ударил локтем в лицо соперника

Криштиану Роналду (Фото: Reuters)

«Аль-Хиляль» обыграл «Ан-Наср» в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе «Аль-Хиляля» голы забили Салем аль-Давсари (61-я минута) и Малком (72). У «Ан-Насра» забил Садио Мане (90+9).

На 86-й минуте нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил красную карточку за то, что ударил локтем в соперника. Роналду не согласился с удалением, после чего португалец замахнулся на арбитра кулаком. Уходя с поля, нападающий демонстративно аплодировал судье.

Всего в этом сезоне на счету 39-летнего Роналду 36 голов и 12 передач в 37 матчах за «Ан-Наср» во всех турнирах. Контракт 39-летнего португальца с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В финале Суперкубка 11 апреля «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Иттихадом», который в полуфинале обыграл «Аль-Вехду» (2:1).