В футболе проверят новые способы наказать вратаря за затягивание времени
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры, решил протестировать два способа наказать команду за слишком долгое удерживание мяча голкипером — угловой или аут. Об этом пишет ESPN.
По нынешним правилам за задержку мяча вратарем более 6 секунд должен назначаться штрафной удар, но арбитры неохотно применяют это наказание, которое может давать неоправданное преимущество сопернику из-за высокой вероятности забить гол.
Новые протоколы предлагают назначать угловой или вводить мяч из аута с линии 11-метровой отметки спустя 8 секунд задержки. Причем за 5 секунд до истечения этого времени арбитр будет поднимать руку, как в футзале или пляжном футболе.
IFAB считает, что можно эффективнее снизить частоту случаев затягивания игры, если команда будет терять мяч, а ее соперник не получит слишком большое преимущество.
Тестирование проведут в течение следующего сезона. В случае успеха нововведения могут вступить в силу в сезоне 2026/27.
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