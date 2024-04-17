ESPN: в футболе протестируют угловые и ауты за затягивание времени вратарем

В футболе проверят новые способы наказать вратаря за затягивание времени

В случае задержки мяча вратарем более чем на 8 секунд IFAB предложил давать сопернику угловой или вводить мяч из аута. Нынешнее правило о 6 секундах не работает из-за нежелания арбитров назначать штрафные удары

Игорь Акинфеев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры, решил протестировать два способа наказать команду за слишком долгое удерживание мяча голкипером — угловой или аут. Об этом пишет ESPN.

По нынешним правилам за задержку мяча вратарем более 6 секунд должен назначаться штрафной удар, но арбитры неохотно применяют это наказание, которое может давать неоправданное преимущество сопернику из-за высокой вероятности забить гол.

Новые протоколы предлагают назначать угловой или вводить мяч из аута с линии 11-метровой отметки спустя 8 секунд задержки. Причем за 5 секунд до истечения этого времени арбитр будет поднимать руку, как в футзале или пляжном футболе.

IFAB считает, что можно эффективнее снизить частоту случаев затягивания игры, если команда будет терять мяч, а ее соперник не получит слишком большое преимущество.

Тестирование проведут в течение следующего сезона. В случае успеха нововведения могут вступить в силу в сезоне 2026/27.