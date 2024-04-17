«Металлург» потерял капитана на первые матчи финала Кубка Гагарина

Финальная серия начнется 18 апреля в Магнитогорске. Егор Яковлев не сыграет в первых домашних матчах. «СЭ» писал, что у него травма

Егор Яковлев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник и капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев подтвердил ТАСС, что пропустит начало финальной серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом».

Ранее в среду «Спорт-Экспресс» сообщил, что у 32-летнего защитника травма.

«Да, действительно не сыграю [первые два матча]», — сказал Яковлев.

Первые игры финальной серии до четырех побед пройдут 18 и 20 апреля в Магнитогорске.

Яковлев в этом сезоне набрал 27 очков (6 шайб и 21 передача) в 64 матчах регулярного чемпионата, а в 19 играх плей-офф записал на свой счет два гола и две передачи.

«Металлург» ранее выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах.