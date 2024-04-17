«Металлург» потерял капитана на первые матчи финала Кубка Гагарина
Защитник и капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев подтвердил ТАСС, что пропустит начало финальной серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом».
Ранее в среду «Спорт-Экспресс» сообщил, что у 32-летнего защитника травма.
«Да, действительно не сыграю [первые два матча]», — сказал Яковлев.
Первые игры финальной серии до четырех побед пройдут 18 и 20 апреля в Магнитогорске.
Яковлев в этом сезоне набрал 27 очков (6 шайб и 21 передача) в 64 матчах регулярного чемпионата, а в 19 играх плей-офф записал на свой счет два гола и две передачи.
«Металлург» ранее выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах.
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