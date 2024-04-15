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«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина

«Металлург» стал соперником «Локомотива» в финале Кубка Гагарина
В седьмом матче серии магнитогорский клуб обыграл «Автомобилист» со счетом 3:2. В финале «Металлург» сыграет с «Локомотивом»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

Магнитогорский «Металлург» стал соперником ярославского «Локомотива» по финалу плей-офф КХЛ.

«Металлург» в семиматчевом полуфинальном противостоянии обыграл екатеринбургский «Автомобилист». 

Решающий матч серии прошел в Магнитогорске и завершился со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 1:0).

У победителей отличились Дмитрий Силантьев (на 9-й минуте), Данила Юров (15) и Денис Зернов (24).

У «Автомобилиста» дубль на счету Максима Денежкина (20, 25).

«Локомотив» впервые с 2009 года вышел в финал Кубка Гагарина
Спорт
Фото:Официальный сайт ХК «Трактор» (hctraktor.org)

«Локомотив» в полуфинале всухую переиграл челябинский «Трактор» (4–0) и вышел в финал впервые с 2009 года.

«Металлург» сыграет в финале Кубка Гагарина в пятый раз в истории, он брал трофей в 2014 и 2016 годах.

Финальная серия начнется 18 апреля в Магнитогорске.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Автомобилист
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