Тренер «Барселоны» Хави назвал судейство с удалениями в матче с ПСЖ катастрофой

Хави назвал судейство с двумя удалениями в матче с ПСЖ катастрофой

Хави заявил, что судья повлиял на ход домашнего матча с ПСЖ, в котором «Барселона» потерпела разгромное поражение

Хави (Фото: REUTERS)

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави раскритиковал судейство в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с французским ПСЖ. Хави цитирует Marca.

Матч прошел 16 апреля в Барселоне и завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

На 29-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Барселоны» Рональд Араухо за срыв выхода один на один. До удаления «Барселона» вела в счете 1:0 и контролировала игру, после испанский клуб пропустил четыре гола. На 56-й минуте при счете 1:2 был удален главный тренер «Барселоны» Хави за бурные эмоции.

«Жаль, что работа, которая проводилась на протяжении всего сезона, завершилась из-за решений арбитра, — отметил Хави. — Мне бы хотелось, чтобы 11 человек играли против 11. В удалении не было необходимости. После матча я подошел к арбитру, сказал, что его работа была катастрофой, это удаление изменило все».

В первом матче «Барселона» одержала гостевую победу над ПСЖ. Французский клуб вышел в полуфинал за счет лучшей разницы забитых и пропущенных. В следующем раунде ПСЖ сыграет с дортмундской «Боруссией», которая обыграла дома мадридский «Атлетико» — 4:2 (первая игра — 1:2).