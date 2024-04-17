Овечкин стал самым «бесполезным» хоккеистом клуба НХЛ в регулярке

Овечкин завершил сезон с одним из худших показателей полезности в карьере

Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершил сезон с худшим показателем полезности в команде (-22).

Ниже этот показатель в карьере 38-летнего нападающего был только в сезоне 2013/14 (-35). Всего Овечкин пять раз завершал регулярку с показателем -10 и ниже.

В «Вашингтоне» шесть человек завершили регулярный чемпионат с показателями от -20 до -13. И только четыре игрока не находятся в минусе по полезности.

При этом «Вашингтон» вышел в плей-офф с разницей забитых и пропущенных шайб -37, это худший показатель среди участников Кубка Стэнли с 1991 года. Тогда в плей-офф вышли «Хартфорд Уэйлерс» (-38) и «Ванкувер Кэнакс» (-72). «Вашингтон» занимает 27-е из 32 мест по разнице шайб в сезоне, опережая лишь главных аутсайдеров.

Показатель полезности — отражает разность заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда тот или иной игрок находился на льду. При этом показатель не меняется при заброшенных шайбах в большинстве и пропущенных в меньшинстве.

Овечкин находится на 38-м месте в списке игроков НХЛ с наихудшим показателем полезности в сезоне. Лидером является чешский нападающий «Сан-Хосе» Филип Задина (-45), второе-третье места делят сын советского хоккеиста Филипп Курашев («Чикаго») и шведский форвард «Сан-Хосе» Вильям Эклунд (-42). В топ-5 также входят первый номер драфта из «Чикаго» Коннор Бедард (-41), которого называют самым талантливым игроком поколения, и защитник «Сан-Хосе» Кайл Берроуз (-40). Топ-10 полностью состоит из игроков худших команд сезона.

Из россиян наихудший показатель полезности имеет нападающий Александр Барабанов (-24), вторым идет Овечкин.

Лидер «Вашингтона» стал лучшим снайпером команды с 31 голом и вторым бомбардиром с 65 очками.