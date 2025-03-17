«Вашингтон» в ожидании рекорда вернул на арену трон Овечкина из шайб
«Вашингтон Кэпиталз» в преддверии ожидаемого рекорда Александра Овечкина по голам в НХЛ за карьеру объявил о возвращении на Capital One Arena специального трона из шайб с обратным отсчетом оставшихся голов россиянина.
«Кэпиталз» впервые показал трон из 802 шайб в марте 2023 года, через три месяца после того, как Овечкин обошел по голам Горди Хоу.
В той же части арены сделали выставку в виде нескольких шкафчиков из раздевалки с памятными вещами Овечкина.
Также в клубе сообщили, что счетчики с количеством голов Овечкина появятся в нескольких местах в округе Колумбия и штате Вирджиния, в том числе в музеях.
Овечкину осталось забросить семь шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894).
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