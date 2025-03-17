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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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«Вашингтон» в ожидании рекорда вернул на арену трон Овечкина из шайб

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Овечкин и рекорд Гретцки
«Кэпиталз» сообщил, что на арене снова появился трон из шайб, а также организована выставка с памятными вещами Овечкина. Счетчики голов россиянина появятся в нескольких местах в округе Колумбия и штате Вирджиния
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» в преддверии ожидаемого рекорда Александра Овечкина по голам в НХЛ за карьеру объявил о возвращении на Capital One Arena специального трона из шайб с обратным отсчетом оставшихся голов россиянина.

«Кэпиталз» впервые показал трон из 802 шайб в марте 2023 года, через три месяца после того, как Овечкин обошел по голам Горди Хоу.

Фото: nhl.com/capitals
Фото: nhl.com/capitals

В той же части арены сделали выставку в виде нескольких шкафчиков из раздевалки с памятными вещами Овечкина.

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Также в клубе сообщили, что счетчики с количеством голов Овечкина появятся в нескольких местах в округе Колумбия и штате Вирджиния, в том числе в музеях.

Овечкину осталось забросить семь шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894).

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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