Семь российских гимнастов выступят на Кубке мира в Хорватии
Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и еще шесть россиян вошли в предварительный список участников этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке, который пройдет с 10 по 13 апреля. Об этом сообщается на сайте международной федерации (FIG).
Среди заявленных россиян Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов, Григорий Климентьев, Илья Заика, Алена Глотова и Злата Осокина.
Все они ранее получили нейтральный статус.
В списке участников этапа Кубка мира в турецкой Анталье, который пройдет 20–23 марта, россиян нет.
Ранее президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров сообщил, что двум спортсменам было отказано в нейтральном статусе и организация заявила FIG о категорическом несогласии с мотивами такого решения. В частности, чемпионка Игр в Токио Виктория Листунова рассказала, что ей отказали из-за «простой открытки с поздравлением с 9 Мая» в соцсетях.
Российские гимнасты не участвовали в соревнованиях FIG с 2022 года.
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