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Семь российских гимнастов выступят на Кубке мира в Хорватии

Семь российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира в Осиеке
Соревнования пройдут в Осиеке с 10 по 13 апреля. Российские гимнасты не выступали на турнирах FIG с 2022 года
Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова (Фото: Toru Hanai / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и еще шесть россиян вошли в предварительный список участников этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке, который пройдет с 10 по 13 апреля. Об этом сообщается на сайте международной федерации (FIG).

Среди заявленных россиян Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов, Григорий Климентьев, Илья Заика, Алена Глотова и Злата Осокина.

Все они ранее получили нейтральный статус.

В списке участников этапа Кубка мира в турецкой Анталье, который пройдет 20–23 марта, россиян нет.

Ранее президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров сообщил, что двум спортсменам было отказано в нейтральном статусе и организация заявила FIG о категорическом несогласии с мотивами такого решения. В частности, чемпионка Игр в Токио Виктория Листунова рассказала, что ей отказали из-за «простой открытки с поздравлением с 9 Мая» в соцсетях.

Российские гимнасты не участвовали в соревнованиях FIG с 2022 года.

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Анна Сатдинова
спортивная гимнастика Ангелина Мельникова
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