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Стали известны все участники плей-офф КХЛ

В КХЛ определились все участники плей-офф
«Сибирь» стала 16-й командой, пробившейся в плей-офф, после победы над «Барысом»
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Новосибирская «Сибирь» стала последней командой КХЛ, обеспечившей себе участие в первом раунде Кубка Гагарина.

«Сибирь» в понедельник победила астанинский «Барыс» со счетом 3:2 и стала недосягаемой для идущего девятым нижнекамского «Нефтехимика».

Таким образом, в Восточной конференции в первом раунде сыграют: «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь» и «Адмирал».

Кубковая восьмерка в Западной конференции стала известна еще 8 марта: «Локомотив», московские и минское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Северсталь», СКА и «Торпедо».

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 23 марта, плей-офф стартует 26 марта.

Действующим чемпионом является «Металлург».

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Анна Сатдинова
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