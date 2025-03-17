Стали известны все участники плей-офф КХЛ
Новосибирская «Сибирь» стала последней командой КХЛ, обеспечившей себе участие в первом раунде Кубка Гагарина.
«Сибирь» в понедельник победила астанинский «Барыс» со счетом 3:2 и стала недосягаемой для идущего девятым нижнекамского «Нефтехимика».
Таким образом, в Восточной конференции в первом раунде сыграют: «Трактор», «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь» и «Адмирал».
Кубковая восьмерка в Западной конференции стала известна еще 8 марта: «Локомотив», московские и минское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Северсталь», СКА и «Торпедо».
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 23 марта, плей-офф стартует 26 марта.
Действующим чемпионом является «Металлург».
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