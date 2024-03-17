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«Зенит» впервые выиграл Кубок России по баскетболу

«Зенит» впервые в истории выиграл Кубок России по баскетболу
В финале Кубка России «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород», которому в прошлом сезоне в решающем матче турнира уступил
Трент Фрейзер
Трент Фрейзер (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» победил «Пари Нижний Новгород» в финале Кубка России.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 64:55 (18:12, 12:7, 11:13, 23:23). У петербургской команды 18 очков набрал Трент Фрэйзер, в составе «Нижнего Новгорода» 13 очков на счету Кейси Шепарда.

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«Зенит» впервые в истории завоевал Кубок России. В сезонах 2015/16 и 2022/23 команда стала серебряным призером. В прошлом сезоне петербургский клуб в финале турнира уступил команде «Пари Нижний Новгород».

Бронзовые медали Кубка России завоевал екатеринбургский «Уралмаш», который победил в матче за третье место московский МБА со счетом 82:70.

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Альвина Цаканян
Баскетбол БК Зенит
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