Кириленко не вошел в финальный список кандидатов в Зал славы баскетбола в 2024-м

Кириленко не включат в Зал славы баскетбола в 2024 году

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России, который сейчас возглавляет РФБ, не попал в финальный список претендентов на включение в Зал славы в этом году

Андрей Кириленко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Чемпион Европы в составе сборной России, бывший игрок НБА Андрей Кириленко, который сейчас является президентом Российской федерации баскетбола (РФБ), не попал в финальный список кандидатов на введение в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2024 году. Об этом сообщается на сайте НБА.

42-летний Кириленко был в предварительном списке. Также там были советский тренер Владимир Кондрашин, экс-тренер сборной России американец Дэвид Блатт, бывший тренер московских ЦСКА и «Динамо» серб Душан Ивкович, экс-тренер ЦСКА итальянец Этторе Мессина. Всех их не оказалось в финальном списке.

Из игроков в финальном списке — Чонси Биллапс, Винс Картер, Майкл Купер, Уолтер Дэвис, Сеймон Огастус, Дик Барнетт и Мишель Тиммс.

Финалисты будут объявлены 16 февраля в Индианаполисе во время Матча звезд НБА.

Кириленко выступал в НБА за клубы «Юта Джаз» (2001–2011), «Миннесота Тимбервулвз» (2012–2013) и «Бруклин Нетс» (2013–2014). Он участвовал в Матче звезд НБА (2004), три раза включался в сборную всех звезд защиты НБА (2004–2006), сборную новичков (2002), был лидером регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005). С ЦСКА стал трехкратным чемпионом России (1999, 2000, 2012) и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2012, 2015). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионом Европы 2007 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.