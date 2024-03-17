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«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Кубка Англии
Встреча на «Олд Траффорд» завершилась в дополнительное время со счетом 4:3
Фото: Reuters
Фото: Reuters

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» в четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка Англии и вышел в следующую стадию турнира.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. У хозяев забитыми мячами отличились Скотт Мактоминей (10-я минута) и Антони (87). У «Ливерпуля» отметились Алексис Макаллистер (44), Мохаммед Салах (45+2).

В дополнительное время полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт (105) вывел команду вперед. На 112-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сравнял счет, а Амад Диалло забил победный мяч для манчестерского клуба (120+1).

«Челси» забил дважды после 90-й минуты и вышел в полуфинал Кубка Англии
Спорт
Фото:Andrew Boyers / Reuters

На 38-й минуте у «Ливерпуля» был отменен гол Эндо Ватару из-за офсайда.

Ранее в полуфинал также вышли «Манчестер Сити», выступающий в Чемпионшипе (второй дивизион) «Ковентри Сити» и «Челси».

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Альвина Цаканян
Футбол Кубок Англии по футболу ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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