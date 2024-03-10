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«Монако» победил «Страсбур» в 200-м матче Головина за клуб

«Монако» победил «Страсбур» в 200-м матче Головина за клуб
Александр Головин играет за «Монако» с 2018 года. Матч со «Страсбуром» (1:0) стал для него 200-м в составе клуба. Россиянин не отметился результативными действиями и заработал желтую карточку
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images)

Российский полузащитник Александр Головин в 200-й раз сыграл за «Монако», который в матче 25-го тура чемпионата Франции победил «Страсбур».

Игра в Страсбурге завершилась со счетом 0:1. Гол на 73-й минуте забил Эльесс Бен-Сегир.

Головин вышел на поле в стартовом составе, на 82-й минуте он получил желтую карточку.

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Александр Головин

Россиянин стал игроком «Монако» в 2018 году, с тех пор он забил за клуб 31 гол и сделал 37 передач.

На счету футболиста 47 матчей и 6 мячей за сборную России.

«Монако» идет на третьем месте в чемпионате Франции, уступая 11 очков ПСЖ и один балл «Бресту».

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Футбол Александр Головин ФК «Монако»
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