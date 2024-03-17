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«Спартак» проиграл «Металлургу» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина

«Спартак» проиграл «Металлургу» 0:4 в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина
Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0, еще один гол в ворота «красно-белых» отменили после видеопросмотра
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (Магнитогорск)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (Магнитогорск)

Московский «Спартак» пропустил четыре безответных гола от магнитогорского «Металлурга» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.

Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Люк Джонсон (9-я минута), Дмитрий Силантьев (13), Егор Яковлев (37) и Никита Гребенкин (60).

Шайбу Никиты Михайлиса в концовке третьего периода отменили после видеопросмотра из-за положения вне игры.

Следующий матч серии до четырех побед пройдет в Магнитогорске 19 марта.

Илья Ковальчук пропустил четвертый матч «Спартака» в плей-офф подряд
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Илья Ковальчук

«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции и в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2).

«Спартак» стал четвертым в Западной конференции и в 1/8 финала обыграл череповецкую «Северсталь» (4–1).

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Металлург Магнитогорск
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