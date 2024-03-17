«Спартак» проиграл «Металлургу» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина
Московский «Спартак» пропустил четыре безответных гола от магнитогорского «Металлурга» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.
Игра в Магнитогорске завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Люк Джонсон (9-я минута), Дмитрий Силантьев (13), Егор Яковлев (37) и Никита Гребенкин (60).
Шайбу Никиты Михайлиса в концовке третьего периода отменили после видеопросмотра из-за положения вне игры.
Следующий матч серии до четырех побед пройдет в Магнитогорске 19 марта.
«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции и в первом раунде победил хабаровский «Амур» (4–2).
«Спартак» стал четвертым в Западной конференции и в 1/8 финала обыграл череповецкую «Северсталь» (4–1).
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