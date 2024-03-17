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Алькарас заявил, что придумал тактику на финал «Мастерс» с Медведевым

Алькарас: понимаю, какая тактика нужна против Медведева в финале в Индиан-Уэллсе
Испанец второй раз подряд сыграет в финале турнира против Даниила Медведева и, по его словам, хорошо знает, как добиться победы. Шамиль Тарпищев посоветовал Медведеву хорошо подавать и не срываться на короткие розыгрыши
Даниил Медведев и Карлос Алькарас
Даниил Медведев и Карлос Алькарас (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что уже знает, как сыграть против россиянина Даниила Медведева в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Слова испанца приводит пресс-служба ATP.

Алькарас и Медведев встретятся в финале в полночь по московскому времени. В прошлом году испанец победил россиянина в финале со счетом 6:3, 6:2.

«Я знаю, как должен сыграть против него, — сказал Алькарас. — Я играл с ним много раз, в том числе в финале здесь в прошлом году. Я хорошо понимаю, какая тактика нужна против него».

Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Спорт
Даниил Медведев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил «Чемпионату», что Медведеву для победы над Алькарасом нужно лучше подавать.

«Залог успеха в финале — это подача и играть длинные розыгрыши, не срываясь на короткие. Если это получится, то все может быть», — сказал Тарпищев.

Алькарас ранее выиграл три из пяти встреч с Медведевым.

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Анна Сатдинова
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