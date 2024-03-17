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Лыжник Большунов одержал 23-ю победу подряд, выиграв скиатлон на ЧР
Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России, одержав 23-ю победу подряд
Лидер сборной России выиграл у Алексея Червоткина всего 0,2 секунды в скиатлоне. Третье место занял Сергей Ардашев
Александр Большунов
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем скиатлона на чемпионате России в Малиновке (Архангельская область).
Большунов преодолел дистанцию 20 км за 52 минуты 4 секунды, опередив на 0,2 секунды Алексея Червоткина и на 2,1 секунды Сергея Ардашева.
Большунов выиграл 23-ю личную гонку подряд в этом сезоне, он не смог взять золото только в эстафете на Спартакиаде.
Накануне Большунов победил в спринте свободным стилем.
Следующий старт в Малиновке запланирован на 19 марта — гонка на 10 км классическим стилем.
Российские спортсмены в этом сезоне отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS).
На цели личные!
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