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Лыжник Большунов одержал 23-ю победу подряд, выиграв скиатлон на ЧР

Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России, одержав 23-ю победу подряд
Лидер сборной России выиграл у Алексея Червоткина всего 0,2 секунды в скиатлоне. Третье место занял Сергей Ардашев
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем скиатлона на чемпионате России в Малиновке (Архангельская область).

Большунов преодолел дистанцию 20 км за 52 минуты 4 секунды, опередив на 0,2 секунды Алексея Червоткина и на 2,1 секунды Сергея Ардашева.

Большунов выиграл 23-ю личную гонку подряд в этом сезоне, он не смог взять золото только в эстафете на Спартакиаде.

Анастасия Кулешова выиграла скиатлон на чемпионате России
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Анастасия Кулешова

Накануне Большунов победил в спринте свободным стилем.

Следующий старт в Малиновке запланирован на 19 марта — гонка на 10 км классическим стилем.

Российские спортсмены в этом сезоне отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

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Анна Сатдинова
лыжи
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