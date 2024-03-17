Панарина признали первой звездой дня НХЛ после установления рекорда
Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте НХЛ.
Панарин в гостевом матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» (7:4) в пятый раз в заокеанской карьере набрал пять очков в одной игре. Россиянин забросил две шайбы и сделал три передачи.
Форвард в четвертый раз достиг 90 очков в составе «Рейнджерс» и установил клубный рекорд. Панарин также первым в истории команды набрал 90 очков в трех сезонах подряд.
Панарин вошел в топ-5 бомбардиров сезона в НХЛ — 93 очка (38 голов и 55 передач).
Помимо этого, Панарин достиг отметки в 500 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ, став десятым игроком среди россиян по этому показателю.
Второй звездой стал американский нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачука — забпросил три шайбы в гостевой игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ).
Тройку лучших замкнул канадский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос — два гола и две передачи в выездной встрече с «Флоридой» (5:3). В этом матче голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отразил 47 бросков из 50.
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