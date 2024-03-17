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Овечкин забил победный гол в матче НХЛ с «Ванкувером»

Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Ванкувером»
«Вашингтон» одержал волевую победу в гостях со счетом 2:1, забив два гола за две минуты. Очки в этой встрече набрали трое россиян, в том числе Овечкин, который забил 841-й гол в регулярках НХЛ
Хоккеисты &laquo;Вашингтона&raquo; Чарли Линдгрен и Александр Овечкин
Хоккеисты «Вашингтона» Чарли Линдгрен и Александр Овечкин (Фото: Bob Frid / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» забросил победную шайбу и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 53 голов.

Матч прошел в Ванкувере и завершился со счетом 1:2. У гостей отличились Том Уилсон (27-я минута) и Овечкин (28), у хозяев — Брок Бесер. У «Вашингтона» Александр Алексеев и Иван Мирошниченко сделали по результативной передаче.

Видео: Sportsnet

Овечкин забил 127-й победный гол за карьеру в НХЛ, больше только у Яромира Ягра (135).

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Капитану «Вашингтона» не хватает одной шайбы, чтобы записать на свой счет 19 сезонов в НХЛ подряд, в которых он забивал 20 и более голов.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз Ванкувер Кэнакс
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