Овечкин забил победный гол в матче НХЛ с «Ванкувером»

«Вашингтон» одержал волевую победу в гостях со счетом 2:1, забив два гола за две минуты. Очки в этой встрече набрали трое россиян, в том числе Овечкин, который забил 841-й гол в регулярках НХЛ

Хоккеисты «Вашингтона» Чарли Линдгрен и Александр Овечкин (Фото: Bob Frid / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» забросил победную шайбу и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 53 голов.

Матч прошел в Ванкувере и завершился со счетом 1:2. У гостей отличились Том Уилсон (27-я минута) и Овечкин (28), у хозяев — Брок Бесер. У «Вашингтона» Александр Алексеев и Иван Мирошниченко сделали по результативной передаче.

Видео: Sportsnet

Овечкин забил 127-й победный гол за карьеру в НХЛ, больше только у Яромира Ягра (135).

Капитану «Вашингтона» не хватает одной шайбы, чтобы записать на свой счет 19 сезонов в НХЛ подряд, в которых он забивал 20 и более голов.