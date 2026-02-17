Дубль Исхакова помог «Металлургу» обыграть «Барыс» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Астане завершилась со счетом 3:2 в овертайме.
У победителей шайбы забросили Руслан Исхаков (седьмая, 26-я минуты), Дерек Барак (61). У проигравших отличились Тайс Томпсон (36) и Райли Уолш (55).
Ранее в этом сезоне соперники встречались трижды — и во всех случаях сильнее оказывался магнитогорский клуб (18 сентября — 5:1, 9 ноября — 4:1, 29 ноября — 5:2).
«Металлург» имеет в своем активе 89 очков после 55 игр и возглавляет таблицу Восточной конференции. «Барыс» занимает десятое место после 58 матчей (45 очков). Ранее магнитогорский клуб первым обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
20 февраля «Металлург» встретится с хабаровским «Амуром», а «Барыс» проведет домашний матч с «Шанхай Дрэгонс».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой