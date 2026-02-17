Юрген Клопп дал старт последнему кругу мужской биатлонной эстафеты на ОИ

Гонка прошла 17 февраля в Антхольце, победила сборная Франции. Юргену доверили посигналить в колокольчик, тем самым объявив о начале заключительного круга гонки

Юрген Клопп (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Бывший главный тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп посетил мужскую биатлонную эстафету на Олимпийских играх в Италии. Немецкому специалисту доверили возвестить спортсменов о начале заключительного круга ударом в колокол.

Саму гонку выиграла сборная Франции в составе Фабьена Клода, Эмильена Жаклена, Кентена Фийона Майе и Эрика Перро. Норвегия взяла серебро, Швеция — бронзу. Команда Германии финишировала четвертой.

Для сборной Франции это золото стало первым в истории олимпийских мужских эстафет.

58-летний Юрген Клопп в сентябре 2025 года завершил тренерскую карьеру, покинув «Ливерпуль», который возглавлял с 2015 года. Под его руководством английский клуб выиграл чемпионат Англии (2019/20) и Лигу чемпионов (2018/19). Ранее он дважды приводил дортмундскую «Боруссию» к титулу чемпиона Германии (в сезонах 2010/2011 и 2011/2012).