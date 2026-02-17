Сборная Германии по хоккею выбила с Олимпиады заменивших Россию французов

Немецкие хоккеисты победили в квалификационном раунде плей-офф со счетом 5:1 и вышли в 1/4 финала, где сыграют против Словакии. В другом матче Швейцария обыграла Италию и вышла на Финляндию

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Сборная Германии по хоккею обыграла команду Франции со счетом 5:1 в матче квалификационного раунда плей-офф на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (4-я минута), Фредерик Тиффельс (11), Джон-Джейсон Петерка (19), Джош Самански (48) и Нико Штурм (60). У проигравших отличился Пьер-Эдуар Белльмар (25).

Сборная Германии вышла в 1/4 финала, где 18 февраля сыграет против Словакии.

Франция выступала на Олимпиаде вместо отстраненной IIHF сборной России.

В параллельном матче квалификационного раунда плей-офф сборная Швейцарии обыграла команду Италии со счетом 3:0. В 1/4 финала ее соперником теперь будет Финляндия.