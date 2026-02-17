 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Россиянка несла табличку сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2026
Табличку несла Анастасия Кучерова, которая живет в Милане уже 14 лет
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Живущая в Милане россиянка Анастасия Кучерова несла табличку сборной Украины на параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года на стадионе «Сан Сиро». Об этом сообщает Associated Press.

Кучерова была одета в длинное серебристое пуховое пальто с капюшоном, глаза ее были закрыты темными очками — как и у всех остальных волонтеров, которые несли таблички с названием стран — участниц Игр. Сначала распределение по странам планировалось случайным, но позже волонтеров спросили, есть ли у них предпочтения, и Кучерова выбрала Украину.

Кучерова, архитектор, проживающая в Милане уже 14 лет, была неузнаваема, и ее национальность не была объявлена публике.

Россиянка на церемонии открытия также несла флаг еще одной сборной — Дании.

Церемония открытия прошла 6 февраля, Игры-2026 продлятся до 22 февраля.

Теги
Олимпиада-2026
