Россиянка несла табличку сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
Живущая в Милане россиянка Анастасия Кучерова несла табличку сборной Украины на параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года на стадионе «Сан Сиро». Об этом сообщает Associated Press.
Кучерова была одета в длинное серебристое пуховое пальто с капюшоном, глаза ее были закрыты темными очками — как и у всех остальных волонтеров, которые несли таблички с названием стран — участниц Игр. Сначала распределение по странам планировалось случайным, но позже волонтеров спросили, есть ли у них предпочтения, и Кучерова выбрала Украину.
Кучерова, архитектор, проживающая в Милане уже 14 лет, была неузнаваема, и ее национальность не была объявлена публике.
Россиянка на церемонии открытия также несла флаг еще одной сборной — Дании.
Церемония открытия прошла 6 февраля, Игры-2026 продлятся до 22 февраля.
