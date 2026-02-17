 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Японские фигуристы побили установленный россиянами рекорд и взяли золото

Японские фигуристы Миура и Кихара побили рекорд Мишиной и Галлямова
Сюжет
Олимпиада-2026
Миура и Кихара набрали за произвольную программу 158,13 балла и в итоге принесли Японии первое золото в парном катании. Мишина и Галлямов на чемпионате Европы получили 157,46 балла

Японские фигуристы, двукратные чемпионы мира Рику Миура и Рюити Кихара на Олимпиаде в Италии установили новый мировой рекорд по набранным баллам в произвольной программе в парном катании.

Миура и Кихара получили 158,13 баллов за произвольную программу. Предыдущий рекорд — 157,46 — установили российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов на чемпионате Европы в 2022 году.

Японские фигуристы за короткую программу получили 73,11 балла, заняв пятое место. В сумме за короткую и произвольную программы они набрали 231,24 балла. Для пары это также личный рекорд.

Фигуристка Аделия Петросян выйдет второй на короткую программу на Играх
Спорт
Аделия Петросян

Миура и Кихара заняли первое место в парном катании. Это первое золото Японии в парном катании и первое в фигурном катании с тех пор, как Ханю Юдзуру занял первое место среди мужчин на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году.

Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, набравшие 221,75 балла. Для Грузии это первая медаль на зимних Олимпийских играх с начала выступлений в 1994 году.

Бронзу завоевали представители Германии Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин — они набрали 219,09 балла.

Полина Мартынова Полина Мартынова
фигурное катание мировой рекорд Олимпиада-2026
