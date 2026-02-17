Японские фигуристы побили установленный россиянами рекорд и взяли золото
Японские фигуристы, двукратные чемпионы мира Рику Миура и Рюити Кихара на Олимпиаде в Италии установили новый мировой рекорд по набранным баллам в произвольной программе в парном катании.
Миура и Кихара получили 158,13 баллов за произвольную программу. Предыдущий рекорд — 157,46 — установили российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов на чемпионате Европы в 2022 году.
Японские фигуристы за короткую программу получили 73,11 балла, заняв пятое место. В сумме за короткую и произвольную программы они набрали 231,24 балла. Для пары это также личный рекорд.
Миура и Кихара заняли первое место в парном катании. Это первое золото Японии в парном катании и первое в фигурном катании с тех пор, как Ханю Юдзуру занял первое место среди мужчин на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году.
Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, набравшие 221,75 балла. Для Грузии это первая медаль на зимних Олимпийских играх с начала выступлений в 1994 году.
Бронзу завоевали представители Германии Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин — они набрали 219,09 балла.
