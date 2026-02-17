Дебют Петросян. За кем стоит следить в 11-й день на Олимпиаде-2026
17 февраля
20:45. Фигурное катание. Аделия Петросян (короткая программа)
Единственной россиянкой, которая выступит на Олимпиаде 17 февраля, станет фигуристка Аделия Петросян. Она выйдет на лед в короткой программе на Олимпиаде под вторым номером. В заявку Петросян на первый прокат вошли двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, отмечает агентство.
«РИА Новости» со ссылкой на источники писало, что Петросян перед вылетом тренировала четверной тулуп для произвольной программы.
Кто из сменивших гражданство россиян будет выступать в этот день
Многократный призер чемпионатов мира Елизавета Голубева в июле 2023 года объявила о смене гражданства. Она являлась одной из лучших российских конькобежек, а теперь выступает за Казахстан. Голубева примет участие в командной гонке преследования на Олимпийских игр.
Фигуристка Мария Сенюк является многократной чемпионкой Израиля по фигурному катанию. Спортсменка выступает за сборную Израиля с 2019 года.
Уроженка Москвы Екатерина Куракова с 2019 года выступает за Польшу. После смены гражданства она пять раз становилась чемпионкой Польши.
Софья Самоделкина в 2024 году получила разрешение представлять Казахстан и в сентябре того же года ушла из академии Евгения Плющенко. Фигуристка становилась победительницей и призером этапов Гран-при России.
Уроженка Тольятти Анастасия Губанова представляет грузинскую команду. Она выступала в командном турнире, показав в короткой программе женщин 67,79 очка, а в произвольной — 140,17.
