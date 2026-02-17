Аделия Петросян выступит в 11-й день на Олимпиаде-2026

Дебют Петросян. За кем стоит следить в 11-й день на Олимпиаде-2026

В 11-й день Олимпиады выступит главный фаворит на медали среди россиян — фигуристка Аделия Петросян. За кем еще стоит последить 17 февраля на Играх-2026 — в материале «РБК Спорт»

Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

17 февраля 20:45. Фигурное катание. Аделия Петросян (короткая программа)

Аделия Петросян (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС )

Единственной россиянкой, которая выступит на Олимпиаде 17 февраля, станет фигуристка Аделия Петросян. Она выйдет на лед в короткой программе на Олимпиаде под вторым номером. В заявку Петросян на первый прокат вошли двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, отмечает агентство.

«РИА Новости» со ссылкой на источники писало, что Петросян перед вылетом тренировала четверной тулуп для произвольной программы.

Кто из сменивших гражданство россиян будет выступать в этот день

Многократный призер чемпионатов мира Елизавета Голубева в июле 2023 года объявила о смене гражданства. Она являлась одной из лучших российских конькобежек, а теперь выступает за Казахстан. Голубева примет участие в командной гонке преследования на Олимпийских игр.

Мария Сенюк (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Фигуристка Мария Сенюк является многократной чемпионкой Израиля по фигурному катанию. Спортсменка выступает за сборную Израиля с 2019 года.

Екатерина Куракова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Уроженка Москвы Екатерина Куракова с 2019 года выступает за Польшу. После смены гражданства она пять раз становилась чемпионкой Польши.

Софья Самоделкина (Фото: Global Look Press)

Софья Самоделкина в 2024 году получила разрешение представлять Казахстан и в сентябре того же года ушла из академии Евгения Плющенко. Фигуристка становилась победительницей и призером этапов Гран-при России.

Анастасия Губанова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Уроженка Тольятти Анастасия Губанова представляет грузинскую команду. Она выступала в командном турнире, показав в короткой программе женщин 67,79 очка, а в произвольной — 140,17.