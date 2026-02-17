Пойдет ли Петросян на риск. Нужен ли прыжок ультра-си на Олимпиаде

Аделия Петросян выступит на своей дебютной Олимпиаде. Фигуристка на своем последнем старте допустила три ошибки в произвольной программе. Стоит ли ей выполнять прыжок ультра-си — в материале «РБК Спорт»

Аделия Петросян (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит с короткой программой на Олимпиаде-2026. На последнем старте, на чемпионате России в декабре, фигуристка допускала ошибки в произвольной программе.

Она прыгнула тройной аксель со степ-аутом, упала с четверного тулупа, затем сделала «бабочку» — двойной тулуп вместо четверного. После этого фигуристка прыгнула тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей и два каскада тройной флип — тройной тулуп.

На чемпионате России Петросян получила за произвольную программу 149,43 балла (80,24 за технику), заняв второе место. 18-летняя ученица Этери Тутберидзе Петросян в сумме за короткую и произвольную программу получила 235,95 балла. Фигуристка проиграла произвольную программу впервые с победного чемпионата России 2024 года.

Многие эксперты призывали не обращать внимание на недочеты Петросян в прокате, поскольку она набирала форму перед Олимпиадой. «РБК Спорт» собрал мнения бывших фигуристов и тренеров, стоит ли Петросян исполнять прыжки ультра-си.

В заявку на короткую программу Олимпиады у Петросян вошли двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

Нужен ли прыжок ультра-си

Аделия Петросян (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Хореограф Даниил Глейхенгауз из группы Этери Тутберидзе сообщил тогдв в своем Telegram-канале, что команда будет работать с Петросян над связкой из трех ультра-си в произвольной. «Аделию — с золотой медалью и прекрасной короткой программой! Выводы сделаны: будем работать над этой связкой из 3 ультра си в произвольной! Впереди самый важный старт!», — отметил он.

Тренер фигуристки Этери Тутберидзе заявила в интервью Okko, что Петросян необходимо исполнить прыжок ультра-си в своих олимпийских программах для борьбы за медали Олимпиады. «Наверное, [чтобы] побороться за пьедестал, это должен быть в короткой программе прыжок ультра-си, это должен быть тройной аксель», — сказала она.

По ее словам, с тройным акселем Петросян получит оценку ближе к 70 баллам, и это поднимет ее в последнюю или предпоследнюю разминку перед произвольной программой. «И там нужно делать минимум или суперчистый прокат с одним четверным, но это если в последней разминке, или два ультра-си — это может быть один (четверной) тулуп и один (тройной) аксель или два тулупа — это вопрос, это целая математика», — отметила Тутберидзе.

Заслуженный тренер СССР, Татьяна Тарасова отметила «РБК Спорт», что падения и срывы четверных прыжков в женском катании среди юных фигуристок все еще норма.

«Я думаю, что неудобства и падения, и срывы четырехоборотных прыжков у девочек — это еще норма, они не так давно это прыгают. То, что у Аделии есть, и то, что она сделает свою программу на Олимпиаде стопроцентно — это задача и для нее, и для ее тренеров. Так что, все работают для этого», — сказала Тарасова.

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух также заявил, что у фигуристки группы Тутберидзе есть «потенциал выиграть олимпийское золото».

«Чтобы бороться за первое место, тройной аксель необходим. Он сразу позволяет занять хорошее место после короткой программы. На мировом финале гран-при все видели, что этим элементом сейчас обладают немногие девушки», — сказал Авербух Sport24.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что Петросян сможет побороться за медаль с японской фигуристкой Каори Сакамото, если исполнит все прыжки ультра-си.

«Я тоже считаю главной фавориткой Каори (Сакамото). Если Аделия (Петросян) будет кататься с элементами ультра-си и делать их, то, конечно, сможет побороться. Техническая оценка может быть очень высокой при исполнении всех ультра-си, например, хотя бы минимум два в произвольной программе. Тогда борьба возможна», — сказала Леонова «Совесткому спорту».

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Александр Энберт согласен со мнением, что Петросян сможет бороться за медали, если исполнит прыжки ультра-си.

«Если Аделия заявит тройные аксели и четверные прыжки, то сможет бороться за пьедестал. Поэтому надеюсь увидеть такие элементы: тройной аксель в короткой программе и тройной аксель, возможно, четверной в произвольной. Технический контент — сильная сторона Аделии. Сейчас из претендентов на медали Каори Сакамото, Алиса Лю. Я думаю, что они будут катать свою программу без ультра-си», — сказал Энберт «СЭ».