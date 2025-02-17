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В ЦСКА объяснили срыв перехода бразильца «за пару часов» до рейса

Брейдо: перед вылетом Лоррана на осмотр в ЦСКА его сторона изменила условия
ЦСКА планировал подписать 18-летнего полузащитника «Фламенго» Лоррана, но трансфер сорвался. В московском клубе заявили, что сторона игрока требовала подписать все бумаги еще до медосмотра
Лорран
Лорран (Фото: Wagner Meier / Getty Images)

Переход 18-летнего бразильского полузащитника «Фламенго» Лоррана в ЦСКА сорвался из-за решения стороны игрока в последний момент изменить условия сделки, сообщил в телеграм-канале директор по коммуникациям клуба РПЛ Кирилл Брейдо.

Футболист накануне должен был вылететь в Турцию для прохождения медобследования и последующего подписания контракта. По словам Брейдо, «за пару часов до вылета» сторона Лоррана предложила подписать все необходимые бумаги еще до того, как футболист отправится на медосмотр.

«Если трансферный контракт с «Фламенго» мы были готовы подписать, то в случае подписания трудового договора с самим футболистом наш клуб уже ничего бы не смог сделать, если бы игрок не прошел медосмотр», — написал глава пресс-службы ЦСКА.

В ЦСКА сочли такие требования невозможными и уведомили об этом «Фламенго».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА ФК Фламенго Лорран
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