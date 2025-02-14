Овечкин сообщил, с кем тренируется во время паузы в сезоне НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин тренируется в Майами с Дарюсом Каспарайтисом во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ на Турнир четырех наций. Об этом сообщается в телеграм-канале его медиакоманды.
«В эту паузу я буду заниматься вместе со своим хорошим другом и звездой НХЛ — Дарюсом Каспарайтисом! Мы уже начали совместные тренировки. Спасибо Касперу за помощь!» — рассказал Овечкин.
Ранее Овечкин говорил, что проведет в Майами тренировочный лагерь с человеком, который играл в НХЛ, но имени его не назвал.
На счету 39-летнего Овечкина 879 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 15 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).
Турнир четырех наций с участием сборных Канады, США, Финляндии и Швеции проходит с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.
52-летний Каспарайтис, уроженец Литвы, является олимпийским чемпионом 1992 года в составе сборной СНГ. В НХЛ он отыграл 15 сезонов за «Питтсбург», «Айлендерс», «Колорадо» и «Рейнджерс».
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