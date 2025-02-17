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В ФШР ответили на жалобу Украины на показ фильма о боях за Мариуполь

В ФШР ответили на жалобу Украины на показ фильма «У края бездны» о Мариуполе
В Центральном доме шахматиста в понедельник покажут первую часть фильма «У края бездны». Федерация шахмат Украины пожаловалась на показ в совет FIDE. Глава ФШР на это заявил, что фильм должно увидеть максимальное число людей
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Документальный фильм «У края бездны», который 17 февраля покажут в Центральном доме шахматиста, является «уникальным историческим документом», заявил ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, комментируя жалобу украинской федерации по поводу показа.

В ЦДШ в понедельник вечером бесплатно покажут первую часть четырехсерийного фильма Максима Фадеева о боях за Мариуполь весной 2022 года. Федерация шахмат Украины сообщила, что подала жалобу в совет международной федерации (FIDE).

«Я искренне надеюсь, что с фильмом ознакомится максимальное количество число людей не только в России, но во всем мире. Это важно, чтобы понять те процессы, которые происходили на Украине с 2014 года», — сказал Филатов.

FIDE, которую возглавляет Аркадий Дворкович, в декабре продлила санкции к российским шахматам, разрешив спортсменам выступать только в нейтральном статусе в индивидуальных турнирах, но в январе допустила к командным турнирам спортсменов до 18 лет.

Фильм Фадеева рассказывает о штурмовом отряде «Сомали», который принимал участие в боях за Мариуполь, главным героем фильма стал командир штурмовой роты Роман Воробьев (в 2023 году присвоено звание Героя России посмертно).

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Анна Сатдинова
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Федерация шахмат России (ФШР)
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