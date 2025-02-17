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Шипулин заявил, что не желающие допуска россиян братья Бё поймут ошибку

Шипулин — о призывах братьев Бё не допускать россиян: они поймут свою неправоту
Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё выступали против допуска россиян даже в нейтральном статусе. Антон Шипулин считает, что рано или поздно они поймут свою неправоту
Антон Шипулин
Антон Шипулин (Фото: Global Look Press)

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё однажды поймут, что были неправы, поддерживая отстранение российских спортсменов, заявил ТАСС чемпион мира 2017 года по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин.

Братья Бё высказывались против возвращения россиян даже после того, как МОК в январе 2023-го предложил допускать их в нейтральном статусе.

«Рано или поздно все, кто говорил про Россию плохо, поймут, что были неправы, — сказал Шипулин. — Это только вопрос времени».

Шипулин отметил, что не знает, чем мотивировали свою позицию его бывшие соперники, но они вправе иметь свое мнение.

Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена по золотым медалям на ЧМ по биатлону
Спорт
Йоханнес Бё

Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, рекордсмен по числу золотых медалей чемпионатов мира. У Тарьея Бё три золота Олимпиад в эстафетах и 11 золотых медалей мировых первенств.

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Анна Сатдинова
Биатлон Йоханнес Бё Тарьей Бё Антон Шипулин
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