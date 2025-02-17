Шипулин заявил, что не желающие допуска россиян братья Бё поймут ошибку

Шипулин — о призывах братьев Бё не допускать россиян: они поймут свою неправоту

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё выступали против допуска россиян даже в нейтральном статусе. Антон Шипулин считает, что рано или поздно они поймут свою неправоту

Антон Шипулин (Фото: Global Look Press)

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё однажды поймут, что были неправы, поддерживая отстранение российских спортсменов, заявил ТАСС чемпион мира 2017 года по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин.

Братья Бё высказывались против возвращения россиян даже после того, как МОК в январе 2023-го предложил допускать их в нейтральном статусе.

«Рано или поздно все, кто говорил про Россию плохо, поймут, что были неправы, — сказал Шипулин. — Это только вопрос времени».

Шипулин отметил, что не знает, чем мотивировали свою позицию его бывшие соперники, но они вправе иметь свое мнение.

Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, рекордсмен по числу золотых медалей чемпионатов мира. У Тарьея Бё три золота Олимпиад в эстафетах и 11 золотых медалей мировых первенств.