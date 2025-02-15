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Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена по золотым медалям на ЧМ по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион стал победителем спринта на чемпионате мира в Швейцарии, завоевав свое 21-е золото в карьере
Йоханнес Бё
Йоханнес Бё (Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в спринте на чемпионате мира, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Пятикратный олимпийский чемпион преодолел 10 км за 21 минуту 56,8 секунды, не совершив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место занял американец Кэмпбелл Райт (отставание 27,7 секунды; без промахов). Бронза досталась французу Кентену Фийон Майе (+37,0; 1).

Пятикратный чемпион ОИ Йоханнес Бё завершит карьеру в конце сезона
Спорт
Йоханнес Бё

Бё завоевал свое 21-е золото на чемпионатах мира, побив рекорд соотечественника Уле-Эйнара Бьорнадалена. Кроме того, это его 11-е золото в личных гонках, Бё догнал по этому показателю Бьорнадалена и француза Мартена Фуркада.

31-летний Бё ранее объявил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Йоханнес Бё Уле-Эйнар Бьорндален
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