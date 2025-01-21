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Призер Олимпиады Моня получил работу в Российской федерации баскетбола

Чемпион Европы по баскетболу 2007 года, бывший капитан сборной России возглавил департамент национальных и резервных сборных
Сергей Моня
Сергей Моня (Фото: russiabasket.ru)

Бывший капитан сборной России, призер Олимпиады-2012 в Лондоне Сергей Моня возглавил департамент национальных и резервных сборных команд Российской федерации баскетбола (РФБ). Об этом сообщается на сайте РФБ.

«После окончания карьеры я хотел отдохнуть — в прямом и переносном смысле. За долгие годы накопилось много дел, хотелось немного отдохнуть от баскетбола, съездить туда, где никогда не был, провести время с семьей. Но силы остались, любовь к баскетболу — тоже. Очень рад, что остаюсь в любимом виде спорта и буду работать со знакомыми мне людьми», — сказал 41-летний Моня.

По ходу своей карьеры Моня выступал за «Автодор», ЦСКА, московское «Динамо», «Химки», «Зенит», а также клубы НБА «Портленд» и «Сакраменто». Он трехкратный чемпион России (2002/03, 2003/04, 2004/05), двукратный обладатель Кубка Европы (2011/12, 2014/15), чемпион Единой лиги ВТБ (2022).

Со сборной России Моня завоевал золото (2007) и бронзу (2011) на чемпионатах Европы и бронзу Олимпиады 2012 года.

Карьеру Моня завершил летом 2023 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Российская федерация баскетбола (РФБ) Сергей Моня
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