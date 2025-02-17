Касаткина и Мирра Андреева поднялись на одну строчку в рейтинге WTA
Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась с 12-й на 11-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), которая опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Касаткина дошла до третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дохе, уступив американке Джессике Пегуле (пятая ракетке мира).
Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну строчку и расположилась на 14-м месте. Она установила личный рекорд в мировом рейтинге WTA. На прошедшей неделе россиянка дошла до второго круга турнира категории WTA-1000 в Дохе, в котором уступила словачке Ребекке Шрамковой.
У Касаткиной восемь титулов WTA. На счету 17-летней Андреевой один титул WTA в одиночном разряде.
Также в топ-15 из россиянок входит Диана Шнайдер, которая осталась на 13-й позиции.
Первое место в мировом рейтинге продолжает занимать белорусская спортсменка Арина Соболенко, второе место — полька Ига Швёнтек, тройку замыкает Кори Гауфф из США.
Рейтинг WTA от 17 февраля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8966 очков;
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8160;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538;
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5398;
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5076;
6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4680;
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4153;
8 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985;
9 (9). Эмма Наварро (США) — 3649;
10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588;
11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3116;
13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2853;
14 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2730;
19 (18). Анна Калинская (Россия) — 2304;
22 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 2158;
25 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 2000;
33 (31). Анастасия Потапова (Россия) — 1619;
36 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1510;
50 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1131;
60 (59). Полина Кудерметова (Россия) — 1004;
72 (70). Камилла Рахимова (Россия) — 922;
73 (72). Анна Блинкова (Россия) — 916;
94 (81). Эрика Андреева (Россия) — 775.
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