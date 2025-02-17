 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Касаткина и Мирра Андреева поднялись на одну строчку в рейтинге WTA

Дарья Касаткина поднялась на 11-ю строчку мирового рейтинга, а Мирра Андреева установила личный рекорд, заняв 14-е место
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Global Look Press)

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась с 12-й на 11-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), которая опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Касаткина дошла до третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дохе, уступив американке Джессике Пегуле (пятая ракетке мира).

Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну строчку и расположилась на 14-м месте. Она установила личный рекорд в мировом рейтинге WTA. На прошедшей неделе россиянка дошла до второго круга турнира категории WTA-1000 в Дохе, в котором уступила словачке Ребекке Шрамковой.

Касаткина проиграла пятой ракетке мира в 1/8 финала турнира в Дохе
Спорт
Дарья Касаткина

У Касаткиной восемь титулов WTA. На счету 17-летней Андреевой один титул WTA в одиночном разряде.

Также в топ-15 из россиянок входит Диана Шнайдер, которая осталась на 13-й позиции.

Первое место в мировом рейтинге продолжает занимать белорусская спортсменка Арина Соболенко, второе место — полька Ига Швёнтек, тройку замыкает Кори Гауфф из США.

Рейтинг WTA от 17 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8966 очков;

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8160;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538;

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5398;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5076;

6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4680;

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4153;

8 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985;

9 (9). Эмма Наварро (США) — 3649;

10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588;

11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3116;

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2853;

14 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2730;

19 (18). Анна Калинская (Россия) — 2304;

22 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 2158;

25 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 2000;

33 (31). Анастасия Потапова (Россия) — 1619;

36 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1510;

50 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1131;

60 (59). Полина Кудерметова (Россия) — 1004;

72 (70). Камилла Рахимова (Россия) — 922;

73 (72). Анна Блинкова (Россия) — 916;

94 (81). Эрика Андреева (Россия) — 775.

Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине

Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине

Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине

Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине

Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада

Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
теннис WTA Дарья Касаткина Мирра Андреева Диана Шнайдер
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Касаткина проиграла пятой ракетке мира в 1/8 финала турнира в Дохе
Спорт
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Дохе в паре
Спорт
Касаткина разгромила соотечественницу на старте крупного турнира в Дохе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
Новый владелец F.A.C.C.T. сменил название компании на F6Технологии и медиа, 12:01
Не взлетел. Почему вроде бы интересные бизнесы превращаются в «болото»Pro, 12:00
Бумаги Fix Price подскочили на новости о планах обмена расписок на акцииИнвестиции, 11:58
В Южной Африке застрелили имама, открыто поддержавшего ЛГБТОбщество, 11:55
В 2024 году новые жилые проекты в Москве запустили 45 девелоперовНедвижимость, 11:54
Московские врачи спасли перенесшего за сутки 25 остановок сердца мужчинуГород, 11:53
Цена Brent выросла после атаки дронов на станцию перекачки нефти в РоссииИнвестиции, 11:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Право на имя для бизнеса. Как бороться с компаниями-двойникамиPro, 11:41
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 11:40
Госсекретарь США отправился на переговоры в Саудовскую АравиюПолитика, 11:31
В России больше нет соцсети №1. Как это меняет стратегию продвиженияPro, 11:22
Испанскую фигуристку отстранили на шесть лет за допингСпорт, 11:11
Зеленский призвал союзников дать Украине гарантии как у ИзраиляПолитика, 11:10
Как Colgate-Palmolive исследует рынок с помощью ИИ — MIT SloanPro, 10:59