Касаткина и Мирра Андреева поднялись на одну строчку в рейтинге WTA

Дарья Касаткина поднялась на 11-ю строчку мирового рейтинга, а Мирра Андреева установила личный рекорд, заняв 14-е место

Дарья Касаткина (Фото: Global Look Press)

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась с 12-й на 11-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), которая опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Касаткина дошла до третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дохе, уступив американке Джессике Пегуле (пятая ракетке мира).

Россиянка Мирра Андреева поднялась на одну строчку и расположилась на 14-м месте. Она установила личный рекорд в мировом рейтинге WTA. На прошедшей неделе россиянка дошла до второго круга турнира категории WTA-1000 в Дохе, в котором уступила словачке Ребекке Шрамковой.

У Касаткиной восемь титулов WTA. На счету 17-летней Андреевой один титул WTA в одиночном разряде.

Также в топ-15 из россиянок входит Диана Шнайдер, которая осталась на 13-й позиции.

Первое место в мировом рейтинге продолжает занимать белорусская спортсменка Арина Соболенко, второе место — полька Ига Швёнтек, тройку замыкает Кори Гауфф из США.