Созданный в декабре «Амкал» пробился на мейджор по Counter-Strike 2
Киберспортивная команда медиафутбольного клуба «Амкал» квалифицировалась на первый в истории турнир по Counter-Strike 2 категории Major в Копенгагене, призовой фонд которого составит $1,25 млн.
В решающем матче европейской квалификации «Амкал» победил российскую 9Pandas со счетом 2:1.
«Прошли, очень довольны, будем готовиться, получать визы, тренироваться, играть лучше», — заявил после победы в своем телеграм-канале капитан команды Алексей Трофимов.
9Pandas продолжат борьбу в сетке последнего шанса.
Ранее на мейджор также пробились российская Virtus.Pro и европейская G2, за которую выступает россиянин Илья Осипов.
«Амкал» объявил о создании киберспортивной команды в конце декабря.
Турнир в столице Дании пройдет 17–31 марта.
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