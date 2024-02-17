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Созданный в декабре «Амкал» пробился на мейджор по Counter-Strike 2

Созданный в декабре «Амкал» пробился на мейджор по Counter-Strike 2 в Дании
В решающем матче «Амкал» победил 9Pandas и вслед за Virtus.Pro завоевал путевку на первый мейджор по CS 2. О создании команды «Амкал» было объявлено только в конце декабря

Киберспортивная команда медиафутбольного клуба «Амкал» квалифицировалась на первый в истории турнир по Counter-Strike 2 категории Major в Копенгагене, призовой фонд которого составит $1,25 млн.

В решающем матче европейской квалификации «Амкал» победил российскую 9Pandas со счетом 2:1.

«Прошли, очень довольны, будем готовиться, получать визы, тренироваться, играть лучше», — заявил после победы в своем телеграм-канале капитан команды Алексей Трофимов.

9Pandas продолжат борьбу в сетке последнего шанса.

Ранее на мейджор также пробились российская Virtus.Pro и европейская G2, за которую выступает россиянин Илья Осипов.

Киберспортивную команду Virtus.pro сняли с турнира из-за россиян
Спорт
Фото:Leon Neal / Getty Images

«Амкал» объявил о создании киберспортивной команды в конце декабря.

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Турнир в столице Дании пройдет 17–31 марта.

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