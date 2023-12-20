Virtus.pro дисквалифицировали с турнира на Мальте из-за россиян в составе

В российской киберспортивной команде сообщили, что организаторы турнира по Rainbow Six Siege Malta Cyber Series: VII приняли это решение из-за «национального происхождения игроков». При этом Virtus.pro уже успела сыграть один матч

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Российская киберспортивная команда Virtus.pro дисквалифицирована с турнира Siege Malta Cyber Series: VII по Rainbow Six Siege из-за «национального происхождения игроков». Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

«Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков», — говорится в сообщении.

В Virtus.pro заявили, что обратились в Ubisoft (разработчик Rainbow Six Siege). «Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге, не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили Ubisoft», — также сказано в сообщении.

В составе Virtus.pro выступают россияне Павел Косенко (p4sh4), Данила Донцов (dan-_-), Дмитрий Митрахович (always), Артур Ипатов (Sheppard) и Данил Габов (joystick).