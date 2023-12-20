 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Virtus.pro дисквалифицировали с турнира на Мальте из-за россиян в составе

Virtus.pro сняли с турнира по Rainbow Six Siege из-за россиян в составе
В российской киберспортивной команде сообщили, что организаторы турнира по Rainbow Six Siege Malta Cyber Series: VII приняли это решение из-за «национального происхождения игроков». При этом Virtus.pro уже успела сыграть один матч
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Российская киберспортивная команда Virtus.pro дисквалифицирована с турнира Siege Malta Cyber Series: VII по Rainbow Six Siege из-за «национального происхождения игроков». Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

«Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков», — говорится в сообщении.

В Virtus.pro заявили, что обратились в Ubisoft (разработчик Rainbow Six Siege). «Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге, не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили Ubisoft», — также сказано в сообщении.

В составе Virtus.pro выступают россияне Павел Косенко (p4sh4), Данила Донцов (dan-_-), Дмитрий Митрахович (always), Артур Ипатов (Sheppard) и Данил Габов (joystick).

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
киберспорт Virtus.pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (-0,18) Инвестиции, 19 дек, 17:08 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 90,09 (-0,33) Инвестиции, 19 дек, 17:08
В «Транснефти» сообщили о призывах в ЕС оставить поставки нефти из России Экономика, 12:18
Акции ОВК выросли более чем на 56% с начала декабря Инвестиции, 12:18
Генпрокуратура Германии решила изъять российские активы на €720 млн Политика, 12:10
Карьерная адаптивность: как понять, что она есть, и этим воспользоваться Pro, 12:10
«Ростелеком» заключил два стратегических соглашения на форуме «Технопром» Пресс-центр, 12:09
Кокаин с фотографией Месси: как выглядят изъятые ФСБ 673 кг наркотиков Общество, 12:05
Аэропорт Волгограда возобновил работу после запрета полетов Общество, 12:05
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Cовладелец группы компаний Fizika Development рассказал о новых проектах РБК Компании, 12:00
«Выкса-фестиваль»: ритм современного искусства в городе металлургов РБК и LADA, 11:56
Как и из чего сделать новогодний венок на дверь своими руками: 10 идей Недвижимость, 11:56
Футболиста «Динамо» признали лучшим игроком ноября и декабря в РПЛ Спорт, 11:54
S8 купила шинный завод Bridgestone в Ульяновске Бизнес, 11:48
В Красноярском крае прошла конференция для предпринимательниц Пресс-релиз, 11:45
Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с 1 декабря Инвестиции, 11:44