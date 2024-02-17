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Французские биатлонистки впервые в истории выиграли эстафету на ЧМ

Французские биатлонистки впервые в истории выиграли эстафету на ЧМ в Чехии
В тройку лучших вошли сборные Франции, Швеции и Германии. Лидировавшая по ходу гонки команда Эстонии финишировала четвертой
Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше, Жюлья Симон и Лу Жанмонно
Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше, Жюлья Симон и Лу Жанмонно (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Биатлонистки сборной Франции Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше и Жюлья Симон стали победительницами эстафеты 4×6 км на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).

Француженки преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 0,8 секунды, они использовали 11 дополнительных патронов и пробежали два штрафных круга.

Вторыми стали шведки (отставание 38,3 секунды; 12 патронов и один штрафной круг), третьими — немки (+1.14,2; девять патронов).

Лидировавшие по ходу гонки эстонки стали четвертыми — это их лучшее достижение в эстафетах на мировых первенствах.

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Ранее лучшим результатом француженок в эстафетах были вторые места (на восьми чемпионатах мира).

Российские спортсмены не выступают на соревнованиях Международного союза биатлонистов из-за отстранения, для них в эти дни проходит Спартакиада.

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