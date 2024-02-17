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Telecinco сообщил о планах Дани Алвеса сбежать в случае выхода под залог

Telecinco: Дани Алвеса планировал побег из Испании в случае выхода под залог
Алвес ждет приговора по делу об изнасиловании, ему три раза отказывали в выходе под залог из-за риска побега. Журналисты узнали от его сокамерников, что он планировал бежать в Бразилию, с которой нет договора об экстрадиции
Дани Алвес
Дани Алвес (Фото: D.Zorrakino / Pool via Reuters)

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес рассказывал cокамерникам, что планировал уехать в Бразилию в случае освобождения под залог до суда. Об этом сообщает Marca со ссылкой на телепрограмму Tarde AR на канале Telecinco.

Алвеса обвиняют в изнасиловании молодой женщины в ночном клубе Барселоны в конце декабря 2022 года, он больше года находится под стражей.

Футболисту три раза отказывали в освобождении под залог из-за высокого риска побега из Испании, у которой нет соглашения об экстрадиции с Бразилией.

В начале февраля в Барселоне прошел суд над 40-летним Алвесом, приговор еще не озвучен, прокуратура запросила для футболиста девять лет тюрьмы и компенсацию пострадавшей в размере €150 тыс.

В Барселоне начался суд над обвиненным в изнасиловании Дани Алвесом
Спорт
Дани Алвес

Алвес сначала отрицал знакомство с потерпевшей, но потом заявлял, что у них был секс по обоюдному согласию, а врал он, чтобы защитить свою семью.

После ареста от Алвеса ушла жена, а мексиканский «Пумас» расторг с ним контракт.

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На счету бразильца 43 футбольных трофея за карьеру — больше только у Лионеля Месси.

На протяжении карьеры Алвес играл также за «Севилью», ПСЖ, «Ювентус», «Сан-Паулу», провел 126 матчей за сборную Бразилии.

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