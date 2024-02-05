В Барселоне начался суд над обвиненным в изнасиловании Дани Алвесом

Суд продлится три дня. Показания дадут Дани Алвес, потерпевшая и еще около 30 человек. Прокуратура попросила для футболиста девять лет тюрьмы, он больше года находится под стражей

Дани Алвес (Фото: D.Zorrakino / Pool via REUTERS)

Судебное разбирательство в отношении одного из самых титулованных футболистов мира — Дани Алвеса, которого обвиняют в изнасиловании, началось в Барселоне, пишет Reuters.

Слушания продлятся в течение трех дней, дело рассматривает коллегия из трех судей. Потерпевшая должна выступить в суде с показаниями из-за ширмы, а ее голос исказят. Кроме того, будут допрошены еще около 30 человек.

Алвеса обвиняют в изнасиловании женщины в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне в конце декабря 2022 года, он уже больше года находится под стражей. Прокуратура попросила суд приговорить футболиста к девяти годам тюрьмы.

Подсудимый сначала отрицал даже факт знакомства с потерпевшей, но потом заявил, что у них был секс по обоюдному согласию, а соврал, чтобы защитить свой брак.

Адвокат Алвеса Инес Гвардиола попросила суд аннулировать процесс, потому что права ее подзащитного были нарушены с самого начала, а расследование велось «за его спиной» на фоне параллельного общественного осуждения, отмечает Efe.

Алвесу 40 лет, он выиграл 43 трофея за карьеру (больше только у Лионеля Месси). После ареста от футболиста ушла жена, а мексиканский «Пумас» расторг с ним контракт.