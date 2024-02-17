Олимпийский чемпион назвал фаворита среди российских вратарей в НХЛ
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский является одним из лучших российских вратарей в НХЛ, заявил «РБК Спорт» двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников.
«Сезон еще не закончен. Пока рано что-то говорить. Будем ждать плей-офф и тогда делать выводы. В регулярном чемпионате все достойные. Трудно отметить кого-то одного, но я бы выделил Сергея Бобровского, потому что у него не такая сильная команда, но он играет замечательно, вытаскивает игры. Наши ребята молодцы. Будем смотреть на плей-офф», — сказал Кожевников.
Телеканал ESPN составил рейтинг десяти лучших вратарей в НХЛ в нынешнем сезоне. В него вошли четыре россиянина: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).
Всего Бобровский в этом сезоне провел 39 матчей, в которых одержал 26 побед и отражал в среднем 91,4% бросков. Он входит в число лидеров лиги по победам (третье место), шатаутам (четвертое) и коэффициенту надежности (шестое). «Флорида» идет второй в Восточной конференции.
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