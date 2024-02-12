Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ

В тройку лучших игроков вошли вратарь «Калгари» Якоб Маркстрём, голкипер «Флориды» Сергей Бобровский и нападающий «Монреаля» Ник Сузуки

Сергей Бобровский (Фото: Jim Rasso / USA Today Sports / Reuters)

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский занял второе место в списке лучших игроков прошедшей недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Россиянин выиграл оба матча — с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2) и «Колорадо Эвеланш (4:0). Во второй встрече Бобровский отразил все 35 бросков и в третий раз в сезоне и в 41-й в карьере в НХЛ сыграл на ноль. Его признали лучшим игроком матча.

Всего Бобровский в этом сезоне провел 38 матчей, в которых одержал 25 побед и отражал в среднем 91,3% бросков. Он входит в число лидеров лиги по победам (третье место), шатаутам (четвертое) и коэффициенту надежности (шестое).

«Флорида» идет второй в Восточной конференции.

Первой звездой недели стал шведский вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём, который выиграл все три гостевых матча за неделю.

В тройку лучших также вошел форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Сузуки — на его счету четыре гола и две передачи в трех играх.