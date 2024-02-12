Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ
Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский занял второе место в списке лучших игроков прошедшей недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.
Россиянин выиграл оба матча — с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2) и «Колорадо Эвеланш (4:0). Во второй встрече Бобровский отразил все 35 бросков и в третий раз в сезоне и в 41-й в карьере в НХЛ сыграл на ноль. Его признали лучшим игроком матча.
Всего Бобровский в этом сезоне провел 38 матчей, в которых одержал 25 побед и отражал в среднем 91,3% бросков. Он входит в число лидеров лиги по победам (третье место), шатаутам (четвертое) и коэффициенту надежности (шестое).
«Флорида» идет второй в Восточной конференции.
Первой звездой недели стал шведский вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём, который выиграл все три гостевых матча за неделю.
В тройку лучших также вошел форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Сузуки — на его счету четыре гола и две передачи в трех играх.
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