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Эксклюзив

Фетисов фразой «тащат команды» оценил уровень российских вратарей в НХЛ

Фетисов — о российских вратарях в НХЛ: они востребованы, тащат свои команды
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли считает, что все российские вратари Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проводят хороший сезон
Андрей Василевский
Андрей Василевский (Фото: Reuters)

Российские голкиперы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые вошли в десятку лучших вратарей по версии телеканала ESPN, «тащат свои команды», заявил «РБК Спорт» трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«То, что наши ребята попали в десятку, это говорит о том, что они проводят действительно хороший сезон. Они востребованы, они на слуху. Наши ребята молодцы, тащат свои команды. Надеемся, что в этом году наши ребята станут обладателями Кубка Стэнли. У меня нет фаворита среди российских голкиперов. Я просто радуюсь за наших вратарей и то, что они здорово играют», — сказал Фетисов.

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Телеканал ESPN составил рейтинг десяти лучших вратарей в НХЛ в нынешнем сезоне. В него вошли четыре россиянина: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

Регулярный чемпионат НХЛ проходит с 11 сентября по 19 апреля. Серия плей-офф Кубка Стэнли продлится до июня.

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Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Вячеслав Фетисов
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