Российский голкипер стал звездой единственного матча игрового дня в НХЛ
Команда «Каролина Харрикейнз» обыграла «Аризона Койотис» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Джордан Мартинук (1-я минута), Джейлен Чатфилд (5), Сет Джарвис (27), Теуво Терявяйнен (38) и Майкл Бантинг (45). У проигравших отличился Дилан Гюнтер (15).
Российский голкипер Петр Кочетков отразил 30 из 31 броска и был признан третьей звездой встречи, единственной в НХЛ в тот день.
Всего в активе 24-летнего голкипера 26 матчей в этом сезоне, в которых тот одержал 14 побед, в том числе два раза сыграв «на ноль».
Мартинук отличился на 16-й секунде после начала встречи. Это шестой результат в истории «Харрикейнз». Рекорд принадлежит Шейну Уиллзу, который в ноябре 2000 года отличился на девятой секунде.
«Аризона» потерпела восьмое поражение подряд.
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