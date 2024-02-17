Российский голкипер Кочетков стал звездой единственного матча игрового дня в НХЛ

Российский голкипер стал звездой единственного матча игрового дня в НХЛ

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 30 из 31 броска и помог своей команде нанести «Аризоне» восьмое поражение подряд. Россиянин был признан третьей звездой встречи

Петр Кочетков (Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters)

Команда «Каролина Харрикейнз» обыграла «Аризона Койотис» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Джордан Мартинук (1-я минута), Джейлен Чатфилд (5), Сет Джарвис (27), Теуво Терявяйнен (38) и Майкл Бантинг (45). У проигравших отличился Дилан Гюнтер (15).

Российский голкипер Петр Кочетков отразил 30 из 31 броска и был признан третьей звездой встречи, единственной в НХЛ в тот день.

Всего в активе 24-летнего голкипера 26 матчей в этом сезоне, в которых тот одержал 14 побед, в том числе два раза сыграв «на ноль».

Мартинук отличился на 16-й секунде после начала встречи. Это шестой результат в истории «Харрикейнз». Рекорд принадлежит Шейну Уиллзу, который в ноябре 2000 года отличился на девятой секунде.

«Аризона» потерпела восьмое поражение подряд.