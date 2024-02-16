Фигурист Алиев пожаловался на отсутствие мотивации на турнирах в России
Чемпион Европы 2020 года в одиночном катании Дмитрий Алиев после неудачного выступления в короткой программе на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске рассказал журналистам, что ему не хватает мотивации соревноваться во внутренних стартах.
Алиев набрал 88,99 балла, показав восьмой результат. Лидирует действующий чемпион России Евгений Семененко (104,84).
«У нас от старта к старту одни и те же участники. Все хорошо, но только название старта меняется. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави [Фернандесом] соревновался», — цитирует Алиева «РИА Новости».
По словам 24-летнего фигуриста, для него сейчас все старты одинаковые. «Они круто сделаны, не спорю, но я настолько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва, понимаете», — сказал Алиев.
Алиев является чемпионом Европы 2020 года и серебряным призером ЧЕ-2018. На его счету есть победа на чемпионате России в сезоне 2019/20, на двух последних национальных первенствах он был четвертым.
Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.
МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»
Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий
Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео
⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»
Венгрия заблокировала
13-й пакет санкций против России. Подробности
Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка
В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает
В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри