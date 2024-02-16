Фигурист Алиев пожаловался на отсутствие мотивации на турнирах в России

Фигурист Алиев: от старта к старту одни и те же соперники, у меня нет драйва

Чемпион Европы 2020 года неудачно выступил в короткой программе на Спартакиаде, показав лишь восьмой результат. Алиев заявил, что от старта к старту одни и те же участники, поэтому у него нет драйва

Дмитрий Алиев (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Чемпион Европы 2020 года в одиночном катании Дмитрий Алиев после неудачного выступления в короткой программе на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске рассказал журналистам, что ему не хватает мотивации соревноваться во внутренних стартах.

Алиев набрал 88,99 балла, показав восьмой результат. Лидирует действующий чемпион России Евгений Семененко (104,84).

«У нас от старта к старту одни и те же участники. Все хорошо, но только название старта меняется. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави [Фернандесом] соревновался», — цитирует Алиева «РИА Новости».

По словам 24-летнего фигуриста, для него сейчас все старты одинаковые. «Они круто сделаны, не спорю, но я настолько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва, понимаете», — сказал Алиев.

Алиев является чемпионом Европы 2020 года и серебряным призером ЧЕ-2018. На его счету есть победа на чемпионате России в сезоне 2019/20, на двух последних национальных первенствах он был четвертым.

Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.