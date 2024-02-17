Бывшая лыжница выиграла третье золото в биатлоне на Спартакиаде

Сборная Свердловской области во главе с Наталией Шевченко, которая перешла из лыж в биатлон только в 2022 году, выиграла эстафету на соревнованиях в Златоусте

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сборная Свердловской области по биатлону в составе Тамары Дербушевой, Ирины Казакевич, Анастасии Шевченко и Наталии Шевченко выиграла эстафету 4×6 км на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Златоусте (Челябинская область).

Биатлонистки показали результат 1 час 13 минут 6,1 секунды, один раз уйдя на штрафной круг и потратив шесть дополнительных патронов.

Второе место заняла команда Красноярского края (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова) с отставание 59,1 секунды (без штрафных кругов плюс восемь дополнительных патронов). Бронзу завоевала сборная Белоруссии (Анна Сола, Дарья Кудаева, Динара Смольская, Ирина Лещенко; +1.28,8; 0+4).

Наталия Шевченко, которая перешла из лыж в биатлон только в 2022 году, завоевала уже третье золото на Спартакиаде после побед в индивидуальной гонке и смешанной эстафете. Анастасия Шевченко — сестра ее мужа, бывшего биатлониста Алексея Шевченко.

В эти же дни в чешском Нове-Месте проходит чемпионат мира по биатлону. Но российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).