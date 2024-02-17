Бывшая лыжница выиграла третье золото в биатлоне на Спартакиаде
Сборная Свердловской области по биатлону в составе Тамары Дербушевой, Ирины Казакевич, Анастасии Шевченко и Наталии Шевченко выиграла эстафету 4×6 км на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Златоусте (Челябинская область).
Биатлонистки показали результат 1 час 13 минут 6,1 секунды, один раз уйдя на штрафной круг и потратив шесть дополнительных патронов.
Второе место заняла команда Красноярского края (Анна Григорьева, Юлия Шеллер, Екатерина Кулакова, Наталья Гербулова) с отставание 59,1 секунды (без штрафных кругов плюс восемь дополнительных патронов). Бронзу завоевала сборная Белоруссии (Анна Сола, Дарья Кудаева, Динара Смольская, Ирина Лещенко; +1.28,8; 0+4).
Наталия Шевченко, которая перешла из лыж в биатлон только в 2022 году, завоевала уже третье золото на Спартакиаде после побед в индивидуальной гонке и смешанной эстафете. Анастасия Шевченко — сестра ее мужа, бывшего биатлониста Алексея Шевченко.
В эти же дни в чешском Нове-Месте проходит чемпионат мира по биатлону. Но российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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