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Четверо россиян вошли в топ-10 рейтинга ESPN лучших голкиперов сезона НХЛ

Четверо россиян вошли в топ-10 рейтинга ESPN лучших голкиперов сезона в НХЛ
Андрей Василевский занял в рейтинге второе место, Игорь Шестеркин — четвертое, Илья Сорокин — пятое, Сергей Бобровский — девятое
Андрей Василевский
Андрей Василевский (Фото: Bob DeChiara / USA TODAY Sports / Reuters)

Телеканал ESPN составил рейтинг десяти лучших вратарей в НХЛ в нынешнем сезоне. В него вошли четыре россиянина.

Чтобы составить этот рейтинг, ESPN провел опрос, в котором поучаствовали десять игроков и десять человек из отделов хоккейных операций клубов НХЛ, включая тренеров и генменеджеров. Каждый назвал по девять лучших центральных и крайних форвардов, защитников и вратарей. За первое место давали 10 балов, за второе — 9 баллов и т.д.

Российского голкипера включили в тройку лучших игроков недели в НХЛ
Спорт
Фото: John E. Sokolowski / USA Today Sports / Reuters

Из россиян в список вошли Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин и Сергей Бобровский

Топ-10 голкиперов выглядит следующим образом:

1. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») — 165 очков;

2. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 144;

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3. Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс») — 126;

4. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 119;

5. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 111;

6. Джейк Эттинджер («Даллас Старз») — 99;

7. Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз») — 74;

8. Джереми Свэйман («Бостон Брюинз») — 65;

9. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 40;

10. Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») — 35.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Андрей Василевский Сергей Бобровский Игорь Шестеркин Илья Сорокин
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