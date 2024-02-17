Четверо россиян вошли в топ-10 рейтинга ESPN лучших голкиперов сезона НХЛ
Телеканал ESPN составил рейтинг десяти лучших вратарей в НХЛ в нынешнем сезоне. В него вошли четыре россиянина.
Чтобы составить этот рейтинг, ESPN провел опрос, в котором поучаствовали десять игроков и десять человек из отделов хоккейных операций клубов НХЛ, включая тренеров и генменеджеров. Каждый назвал по девять лучших центральных и крайних форвардов, защитников и вратарей. За первое место давали 10 балов, за второе — 9 баллов и т.д.
Из россиян в список вошли Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин и Сергей Бобровский
Топ-10 голкиперов выглядит следующим образом:
1. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») — 165 очков;
2. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 144;
3. Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс») — 126;
4. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 119;
5. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 111;
6. Джейк Эттинджер («Даллас Старз») — 99;
7. Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз») — 74;
8. Джереми Свэйман («Бостон Брюинз») — 65;
9. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 40;
10. Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») — 35.
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