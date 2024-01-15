Российского голкипера включили в тройку лучших игроков недели в НХЛ

Александр Георгиев на прошлой неделе помог «Колорадо» выиграть три матча. В тройку лучших игроков недели также вошли Элиас Петтерссон из «Ванкувера» и Блейк Коулман из «Калгари»

Фото: John E. Sokolowski / USA Today Sports / Reuters

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев стал третьей звездой игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Георгиев провел на неделе три матча, все выиграл, в одном не пропустил ни одной шайбы и в среднем отражал 92,9% бросков.

Лучшим игроком недели признали форварда «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона, который забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи в четырех матчах, причем в двух из них набрал по четыре очка. «Ванкувер» выиграл все четыре встречи и поднялся на первое место в Западной конференции.

Второй звездой недели стал центрфорвард «Калгари Флеймз» Блейк Коулман — на его счету четыре гола и три передачи в трех играх.

Георгиев играет за «Колорадо» с 2022 года, он перешел в клуб в результате обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».